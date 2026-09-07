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Татар-информ

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«У нас семейная династия»: кого наградили на «Фестивале достижений» КОСа

«У нас семейная династия»: кого наградили на «Фестивале достижений» КОСа

​​​​​​​«Фестиваль достижений» Казаньоргсинтеза (КОС, входит в СИБУР) во второй раз прошел на базе отдыха «Солнечный» в первые осенние выходные.

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