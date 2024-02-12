В Новосибирске перекрытие площади Будагова продлили до марта-2024

В мэрии Новосибирска рассказали о режиме работы площади инженера Будагова и объяснили, что такой график связан со строительством нового – четвертого в городе - моста через Обь, которое проводит фирма «ВИС».
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