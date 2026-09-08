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Контрафронт

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Иран: Поздно вечером были слышны взрывы возле острова Харг в провинции Бушер и у побережья Джаска в...

Иран: Поздно вечером были слышны взрывы возле острова Харг в провинции Бушер и у побережья Джаска в провинции Хормозган, поскольку предполагаемые авиаудары США (США) были нацелены на иранские нефтяные танкеры.

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