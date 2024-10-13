Соколова порадовали будущие звезды

Андрей Соколов Валерий Щербин/Пресс-служба Института театрального искусства имени Кобзона Студенты мастерской Андрея Соколова в Институте театрального искусства имени Кобзона перешли на третий курс и подготовили для зачета по актерскому мастерству отрывки из классической и современной прозы.
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