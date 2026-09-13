Зять Трампа Кушнер назвал очень успешными свои поездки в Москву и Киев

© Anatolii Stepanov/Reuters Отвод украинских войск к обозначенным Россией границам позволил бы урегулировать конфликт, однако Киев пока не желает идти на этот шаг, заявил зять президента США Джаред Кушнер.
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