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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики выживалки Nightingale продолжают улучшать игру и с оптимизмом смотр...

Разработчики выживалки Nightingale продолжают улучшать игру и с оптимизмом смотр...

Разработчики выживалки Nightingale продолжают улучшать игру и с оптимизмом смотрят в будущееАарин Флинн и Нил Томсон из Inflexion рассказали о том, как команда продолжает реагировать на отзывы, добавляя улучшения качества жизни и такие функции, как автономный режим.

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