Разработчики выживалки Nightingale продолжают улучшать игру и с оптимизмом смотр...

Разработчики выживалки Nightingale продолжают улучшать игру и с оптимизмом смотрят в будущееАарин Флинн и Нил Томсон из Inflexion рассказали о том, как команда продолжает реагировать на отзывы, добавляя улучшения качества жизни и такие функции, как автономный режим.