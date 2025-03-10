Почему грибы проламывают асфальт и есть ли времена года на других планетах: удовлетворяем ваше любопытство

Есть ли зимняя резина для самолетов? Сколько раз придется нажать кнопку мыши, чтобы израсходовать одну калорию? Какое самое глубокое подземное сооружение на Земле? — то, что вы всегда хотели узнать, но боялись спросить.
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