Изощренная схема: жертву мошенничества завербовали для дальнейших хищений

Служба безопасности Сбербанка и полиция раскрыли изощренную схему обмана граждан. Злоумышленники, представившись сотрудниками Банка России, заставили 58-летнюю москвичку взять три кредита на сумму 3 млн рублей, а затем сделали женщину посредницей в дальнейших хищениях, пишет «Коммерсант».