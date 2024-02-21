Изощренная схема: жертву мошенничества завербовали для дальнейших хищений

Служба безопасности Сбербанка и полиция раскрыли изощренную схему обмана граждан. Злоумышленники, представившись сотрудниками Банка России, заставили 58-летнюю москвичку взять три кредита на сумму 3 млн рублей, а затем сделали женщину посредницей в дальнейших хищениях, пишет «Коммерсант».
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