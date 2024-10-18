Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Самарской области

Жители Самарской области готовятся к сложным погодным условиям. С 19:00 17 октября по 19:00 18 октября 2024 года на территории региона будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, которые могут негативно сказаться на качестве воздуха.
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