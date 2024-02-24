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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Руководство AT&T просило создателей “Игры престолов” снимать вертикально, чт...

Руководство AT&T просило создателей “Игры престолов” снимать вертикально, чт...

Руководство AT&T просило создателей “Игры престолов” снимать вертикально, чтобы шоу можно было смотреть на телефонахНесмотря на то, что “Игра престолов” вызвала немало споров в качестве финальных сезонов, сериал мог стать гораздо хуже, поскольку руководители компании, бывшей владелицей HBO, спросили, можно ли снимать фэнтези-сериал вертикально, чтобы эпизоды можно было смотреть… источник.

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