Руководство AT&T просило создателей “Игры престолов” снимать вертикально, чт...

Руководство AT&T просило создателей “Игры престолов” снимать вертикально, чтобы шоу можно было смотреть на телефонахНесмотря на то, что “Игра престолов” вызвала немало споров в качестве финальных сезонов, сериал мог стать гораздо хуже, поскольку руководители компании, бывшей владелицей HBO, спросили, можно ли снимать фэнтези-сериал вертикально, чтобы эпизоды можно было смотреть… источник.