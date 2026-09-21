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Подарком Бирюкову на 48-летие стала чистая победа на выборах в Госдуму

Подарком Бирюкову на 48-летие стала чистая победа на выборах в Госдуму

Подведение окончательных итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 147 совпало с личным праздником главного триумфатора гонки.

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