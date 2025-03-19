Сад Абраменко -...
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Эко-удобрения своими руками: из крапивы, банановой кожуры и дрожжей

Эко-удобрения своими руками: из крапивы, банановой кожуры и дрожжей

Узнайте, как приготовить натуральные удобрения для сада из подручных средств. Рецепты, советы по применению и польза для растенийЗачем тратить деньги на химические удобрения, если природа дарит всё необходимое для богатого урожая? Крапива, банановая кожура и даже обычные дрожжи могут стать мощной подкормкой для ваших растений.

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