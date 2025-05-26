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Опубликован прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю

Опубликован прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю

После мощной вспышки на Солнце максимального класса в ночь на 25 мая, которая, однако, не оказала существенного воздействия на Землю, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН дали прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю, до 31 мая.

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