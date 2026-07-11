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Газета.ру

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Ле Пен начнет президентскую кампанию под лозунгом возрождения Франции

Ле Пен начнет президентскую кампанию под лозунгом возрождения Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила в интервью газете Journal du Dimanche, что начнет свою кампанию под лозунгом возрождения страны.

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