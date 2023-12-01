Биржа Гонконга в 2024 году перестанет останавливать торги во время тайфунов

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) может прекратить практику приостановки торговых сессий во время тайфунов и штромов — об этом ее настоятельно просят инвесторы, следует из документов, размещенных на ее сайте.
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