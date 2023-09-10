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Кинолог рассказал, способны ли собаки манипулировать хозяевами

Кинолог рассказал, способны ли собаки манипулировать хозяевами

Многие собаководы замечали за своими четвероногими друзьями похожие на манипуляции качества, вроде того, года собака выпрашивает еду у хозяина или поднимет его на раннюю прогулку.

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