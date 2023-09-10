Многие собаководы замечали за своими четвероногими друзьями похожие на манипуляции качества, вроде того, года собака выпрашивает еду у хозяина или поднимет его на раннюю прогулку.
Популярные статьи
- Эмиграция провалилась: Даня Милохин вернулся в Россию спустя почти год пребывания за границей
- Терпение лопнуло: правительство РФ начало «шерстить» нефтегазовые компании, из-за которых страдают обычные россияне
- Триумф флага РФ: на саммите G20 журналисты отстояли очередь ради снимка с российским триколором
Свежие комментарии