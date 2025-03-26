Из казанской больницы №7 эвакуировали пациентов из-за сработки пожарной сигнализации

Утром в соцсетях появилась информация об эвакуации из городской больницы №7 Казани. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе городской клинической больницы №7, пожарная сигнализация в первой поликлинике сработала из-за проведения технических работ на одном из этажей.