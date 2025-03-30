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Штраф до 2000 рублей: что запрещено выбрасывать на свалку в России?

Штраф до 2000 рублей: что запрещено выбрасывать на свалку в России?

Евгений Корнеев, юрист, предупреждает о штрафах за неправильную утилизацию отходов. Строительный мусор, батарейки и крупная техника требуют специальной утилизации.

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