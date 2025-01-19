Сенат США: перенос инаугурации Дональда Трампа привел к потере билетов

В сенате США рассказали о последствиях смены формата инаугурации Дональда Трампа.Из-за смены формата инаугурации Дональда Трампа и переноса церемонии в закрытую ротонду большинство владельцев пригласительных билетов – в том числе и представители прессы – не смогут присутствовать на ней.