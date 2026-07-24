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62ИНФО | Новости Рязани

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На Рязанской ВДНХ покажут четыре кинофильма подряд (6+)

На Рязанской ВДНХ покажут четыре кинофильма подряд (6+)

В субботу на территории Рязанской ВДНХ пройдет очередной летний фестиваль – «Киногородок». В районе главной сцены установили большой экран, на котором пройдут кинопоказы, сообщает администрация креативного пространства.

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