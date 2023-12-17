В Steam вышел новый хоррор с атмосферой безвыходности, вдохновленный японским...

В Steam вышел новый хоррор с атмосферой безвыходности, вдохновленный японскими ужастиками. Его отдают за 216 рубВ Steam вышел новый психологический хоррор от первого лица под названием Jisatsu, разработкой которого выступила инди-студия Chilla’s Art, специализирующаяся на ужастиках.