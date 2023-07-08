Фсёпрапала

Владимир Ушкал слушать байдонутых всё равно гудеть в прямую кишку. пора бить по делам хватит карячится и умничать НАДО БИТЬ ПО США БАЙДОНУТОМК "МУДОСЭМУ ИЛИ ПО Лондону чтобы причёсывались человеческой расчёской!

Евгений Акимов И это хорошо и это правильно. Я всегда не скрывая говорю, раскол и расслоение обЧества РФ с каждым абсером управителей есть добрый гвоздь в крышку гроба РФ как государства.