Приятно осознавать, дорогие друзья, что в мире творится ужасный бардак, а у нас, всё как обычно, - у нас Фсёпрапала.
Фсёпрапала
Комментарии
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Владимир Ушкал
слушать байдонутых всё равно гудеть в прямую кишку. пора бить по делам хватит карячится и умничать НАДО БИТЬ ПО США БАЙДОНУТОМК "МУДОСЭМУ ИЛИ ПО Лондону чтобы причёсывались человеческой расчёской!
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3 час.
Евгений Акимов
И это хорошо и это правильно. Я всегда не скрывая говорю, раскол и расслоение обЧества РФ с каждым абсером управителей есть добрый гвоздь в крышку гроба РФ как государства.
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3 час.
Сергей Федотов
Ну тк, покажите как правильно это сделать. БИТЬ ПО США. Вы начните, а мы уж подтянемся, не сумлевайтесь.
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2 час.
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