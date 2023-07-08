Темы дня

124 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    может капает ему кое что с этого ...🤔Уважаемые советск...
  • Николай Кузнецов
    Зря вы с ним ввязываетесь в длительный разговор, он довольнно таки ловко уводит разговор в сторону, на более выгодную...Уважаемые советск...
  • Николай Кузнецов
    А откуда ты узнал "правду о Ленине? Из википедии, из статеек выпущенных за границей или у нас после 90-го года? И при...Уважаемые советск...

Фсёпрапала

Фсёпрапала

Приятно осознавать, дорогие друзья, что в мире творится ужасный бардак, а у нас, всё как обычно, - у нас Фсёпрапала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Ушкал
слушать байдонутых всё равно гудеть в прямую кишку.  пора бить по делам хватит карячится и умничать НАДО БИТЬ ПО США БАЙДОНУТОМК &quot;МУДОСЭМУ ИЛИ ПО Лондону чтобы причёсывались человеческой расчёской!
Ответить
3 час.
Евгений Акимов
И это хорошо и это правильно. Я всегда не скрывая говорю, раскол и расслоение обЧества РФ с каждым абсером управителей есть добрый гвоздь в крышку гроба РФ как государства.
Ответить
3 час.
Сергей Федотов
Ну тк, покажите как правильно это сделать. БИТЬ ПО США. Вы начните, а мы уж подтянемся, не сумлевайтесь.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх