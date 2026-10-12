Арбитражный суд обязал расторгнуть контракт на строительство ФОКа в Орле

Ранее в ходе проверки работы «Орелгосзаказчика» УФК по Орловской области выявило ряд нарушений, которые требовалось устранить по выданному представлению.
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