Собянин рассказал, что предусматривает физико-математическая вертикаль для школьников

Помогать московским школьникам углублённо изучать физику будет город: для учеников 7–9-х классов с этого учебного года открыта физико-математическая вертикаль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Полицейские нашли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым