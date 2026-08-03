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ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области

ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что в ходе разведки в Запорожской области операторы БПЛА обнаружили движение боевых бронированных машин ВСУ — украинские оккупанты перебрасывали к передовым позициям живую силу для укрепления подразделений и проведения контратаки.

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