ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что в ходе разведки в Запорожской области операторы БПЛА обнаружили движение боевых бронированных машин ВСУ — украинские оккупанты перебрасывали к передовым позициям живую силу для укрепления подразделений и проведения контратаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии