Алексей Васильев: Очень недалекая близорукость довольно уважаемого производителя вина в Балаклаве

Очень недалекая близорукость довольно уважаемого производителя вина в Балаклаве.В свое время, показывая друзьям локации, где проходили баталии времён Крымской войны, любил иронично пошутить, что в вине этого производителя можно ощутить тонкие нотки голубых кровей британской аристократии, бессмысленно бросившихся под картечь русских пушек.
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