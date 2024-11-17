Алексей Васильев: Очень недалекая близорукость довольно уважаемого производителя вина в Балаклаве

Очень недалекая близорукость довольно уважаемого производителя вина в Балаклаве.В свое время, показывая друзьям локации, где проходили баталии времён Крымской войны, любил иронично пошутить, что в вине этого производителя можно ощутить тонкие нотки голубых кровей британской аристократии, бессмысленно бросившихся под картечь русских пушек.