Средства ПВО России ежедневно уничтожают свыше 98% запускаемых БПЛА Вооружённых сил Украины, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Лучше, чем союзн...
- Мариани: Европа м...
- Фельдман: саммит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым