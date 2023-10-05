Politico: в Киеве боятся, что уход Маккарти приведет к прекращению помощи США

РИАМО - 5 окт. Журналистка Вероника Мелкозерова сообщила, что украинские официальные лица в частных беседах выражают обеспокоенность по поводу поставок на Украину из-за отставки спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии