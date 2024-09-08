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Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

В Минобороны очередные "посадки". Полковник Андрей Чекмазов (отвечал за организацию разработки оружия на новых физических принципах) арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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