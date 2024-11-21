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Британский генерал заявил о готовности встретиться с русским в бою "хоть сегодня вечером"

Британский генерал заявил о готовности встретиться с русским в бою "хоть сегодня вечером"

Генерал Магован заявил, что британская армия готова вступить в бой с российскими войсками.Британский генерал Роб Магован заявил, что армия его страны готова к войне с Россией.

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