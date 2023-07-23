В США рассказали о возможных последствиях новой тактики ВСУ

Полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику на поле боя с «истощения» противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные позиции.