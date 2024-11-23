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Калужские новости

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Дорожные службы Калуги вышли на уборку улиц после первого снегопада

Дорожные службы Калуги вышли на уборку улиц после первого снегопада

Первый серьезный снегопад этой зимы не застал дорожные службы Калуги врасплох. Как сообщили в городском хозяйстве, работы по расчистке улиц начались рано утромПервый серьезный снегопад этой зимы не застал дорожные службы Калуги врасплох.

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