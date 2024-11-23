Дорожные службы Калуги вышли на уборку улиц после первого снегопада

Первый серьезный снегопад этой зимы не застал дорожные службы Калуги врасплох. Как сообщили в городском хозяйстве, работы по расчистке улиц начались рано утромПервый серьезный снегопад этой зимы не застал дорожные службы Калуги врасплох.
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