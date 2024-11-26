Трамп заподозрил будущего спецпосланника по Украине в неправомерных действиях

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим главным советникам провести внутреннее расследование в отношении его юридического советника Бориса Эпштейна, который может стать спецпосланником по Украине после возвращения политика в Белый дом.
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