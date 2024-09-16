Приметы: почему 17 сентября нельзя надевать темные вещи

17 сентября православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Он установлен в память о святом пророке Моисее, увидевшем Купину – охваченный пламенем куст терновника, который чудом не сгорел.
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