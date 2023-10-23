Сектор Газа и Мариуполь: Тактика подземного боя оттачивалась на «Азовстали»

Бандеровский «Азов» * и палестинский ХАМАС переняли опыт друг друга Константин Ольшанский Фото: ZUMA/TASS Тактика, которую применяют боевики палестинских «Бригад аль-Кассам» и украинских группировок, очень схожа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии