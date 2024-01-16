Песков отказался комментировать информацию о состоянии здоровья Набиуллиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами отказался комментировать информацию о состоянии здоровья председателя Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной.
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