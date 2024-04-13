Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вы 40 дней продержались и сдались, а мы 4 года и победили - Петр Толстой ставит на место француза

Вы 40 дней продержались и сдались, а мы 4 года и победили - Петр Толстой ставит на место француза

Недавно один французский журналист с канала «BFM TV.» посетил с визитом Москву, где ему удалось лично пообщаться с Петром Толстым, являющимся далеко не самой последней политической фигурой в Российской Федерации.

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Комментарии
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Алексей Русских
В Африке нет афроамериканцев, там африканцы, а точнее негры
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