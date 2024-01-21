Зачем на батоне делают надрезы и где на Земле люди с годами становятся «моложе»: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Как лошади в природе обходятся без подков? Дикие лошади двигаются больше домашних. Однако их активность равномернее распределена по времени суток и по сезонам, что укрепляет роговой слой копыт.
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