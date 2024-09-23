Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    У наркопюрера крыша окончательно съехала, он уже не понимает, что говорит. Война закончится, когда МЫ решим и видимо,...Зеленский заявил,...
  • Дмитрий Гурин
    Ну понятное дело Зеля бесится. Закончится СВО, закончится и Зеля.... а так заканчиваться не хоца!!! Вроде все так хор...Трамп-младший зая...
  • Александр Лагуткин
    Защищают!?  Они заняты замещением коренного населения России дикими средневековыми басмачами.В Москве арестова...

Российским чиновникам помогут эффективно развивать пассажирский транспорт

Российским чиновникам помогут эффективно развивать пассажирский транспорт

Яндекс Такси совместно с Минтрансом запустили образовательную программу для губернаторов и чиновников, в рамках которой им расскажут о платформенной экономике, сервисных бизнес-моделях и транспортных технологиях, сообщает пресс-служба Яндекса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх