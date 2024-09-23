Российским чиновникам помогут эффективно развивать пассажирский транспорт

Яндекс Такси совместно с Минтрансом запустили образовательную программу для губернаторов и чиновников, в рамках которой им расскажут о платформенной экономике, сервисных бизнес-моделях и транспортных технологиях, сообщает пресс-служба Яндекса.
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