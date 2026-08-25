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Илнар Сәйфиев Салават Фәтхетдиновка талбишек бүләк итте. Үзе үреп ясаган

Илнар Сәйфиев Салават Фәтхетдиновка талбишек бүләк итте. Үзе үреп ясаган

«Талбишек» җырын башкарып танылган җырчы Илнар Сәйфиев Салават Фәтхетдиновның концертында сәхнәгә чыгып җырчыга үзе үреп ясаган талбишек бүләк итте.

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