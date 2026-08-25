Илнар Сәйфиев Салават Фәтхетдиновка талбишек бүләк итте. Үзе үреп ясаган

«Талбишек» җырын башкарып танылган җырчы Илнар Сәйфиев Салават Фәтхетдиновның концертында сәхнәгә чыгып җырчыга үзе үреп ясаган талбишек бүләк итте.
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