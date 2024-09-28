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Столкнувшись с атлантистской угрозой, Россия укрепляет свою ядерную доктрину

Столкнувшись с атлантистской угрозой, Россия укрепляет свою ядерную доктрину

Владимир Путин председательствовал на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Россия считает себя обязанной укрепить свою ядерную доктрину из-за медленного, но неуклонного превращения конфликта на Украине в обычную войну.

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