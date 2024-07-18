Казалось бы, ничего сложного: нарезать черенки с куста, опудрить срезы стимулятором корнеобразования, воткнуть в горшок с почвой и поместить в мини-парник – все

﻿﻿Казалось бы, нет ничего сложного: срезать с куста черенки, опудрить их стимулятором корнеобразования, воткнуть в горшочки с землей и поставить в мини-теплицу – и все! Через месяц-два «зверюшек» можно будет размещать по плану.