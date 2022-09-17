Овощи "борщевого набора" будет выращивать новый резидент Свободного порта в Уссурийске

Компания "Восток" в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) создаст сельскохозяйственную компанию для выращивания овощей "борщевого набора" — картофеля, моркови и свеклы — в Уссурийском городском округе.
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