Овощи "борщевого набора" будет выращивать новый резидент Свободного порта в Уссурийске

Овощи "борщевого набора" будет выращивать новый резидент Свободного порта в Уссурийске

Компания "Восток" в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) создаст сельскохозяйственную компанию для выращивания овощей "борщевого набора" — картофеля, моркови и свеклы — в Уссурийском городском округе.

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