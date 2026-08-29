Разгром ВСУ и НАТО в небе: РФ запустила супердроны для ответа на атаки

На передовой российские военные для уничтожения беспилотников противника применяют FPV-перехватчики со скоростью более 200 км/ч, рассказал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в ходе посещения полигона в Нижегородской области.
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