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Дональд Трамп снова выступил на митинге всего через неделю после покушения

"Что такого я сделал для демократии? Я получил пулю за демократию". Об этом сказал экс-президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Мичигане в воскресенье, 21 июля,  В ходе выступления он подверг критике руководство Демпартии а также рассказал о покушении на себя на прошлой неделе и отметил, что до сих пор жив только "по милости Божьей".

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