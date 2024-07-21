Дональд Трамп снова выступил на митинге всего через неделю после покушения

"Что такого я сделал для демократии? Я получил пулю за демократию". Об этом сказал экс-президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Мичигане в воскресенье, 21 июля, В ходе выступления он подверг критике руководство Демпартии а также рассказал о покушении на себя на прошлой неделе и отметил, что до сих пор жив только "по милости Божьей".