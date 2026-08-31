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Новый план ЕС по захвату морских судов назвали шагом к конфликту с Россией

Новый план ЕС по захвату морских судов назвали шагом к конфликту с Россией

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Новая военно-морская миссия Евросоюза для захвата танкеров может оказаться серьезным посягательством на свободу судоходства и приблизить конфликт между Москвой и Брюсселем, заявил 31 августа евродепутат Тьерри Мариани.

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