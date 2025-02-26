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Царьград

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Илон Маск стал лидером в рейтинге супермиллиардеров с $419,4 млрд состояния

Илон Маск стал лидером в рейтинге супермиллиардеров с $419,4 млрд состояния

Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров от компании Altrata с состоянием $419,4 млрд. Следом идут Джефф Безос с $263,8 млрд и Бернар Арно с $238,9 млрд.

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