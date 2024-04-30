NASA отслеживает солнечные бури на Марсе чтобы определить требования к укрытиям для будущих колонизаторов

В этом году Солнце достигает пика своей 11-летней циклической активности, предоставляя учёным редкую возможность детально изучить влияние мощных солнечных бурь и радиационных выбросов на будущие пилотируемые миссии к Марсу.
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