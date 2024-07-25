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Николич об РПЛ: «Тяжело летом играть на юге. Напоминает европейский выезд: раньше выезжаешь и две‑три ночи проводишь в гостях» 

Николич об РПЛ: «Тяжело летом играть на юге. Напоминает европейский выезд: раньше выезжаешь и две‑три ночи проводишь в гостях» 

В 1-м туре Мир РПЛ армейцы сыграли вничью в гостях с «Ростовом» (0:0). «Не все привыкли к новой ситуации.

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