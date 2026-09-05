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В Орловской области обеспечат маркировку домашней птицы

В Орловской области обеспечат маркировку домашней птицы

С 1 сентября 2026 года наступил срок обязательного учёта и маркировки сельскохозяйственной птицы с поголовьем более 10 особей (в том числе, и домашней).

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